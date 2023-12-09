نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس السوبر المصري.. موعد قمة الأهلي والزمالك في كرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك موعد مباراة الفريقين في نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد.

ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور، موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك في كرة اليد.

ويلتقي الفريقان في نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد، مساء اليوم السبت الموافق التاسع من شهر ديسمبر 2023، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المنتظر أن تنطلق أحداث المباراة المرتقبة بين الفريقين في نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد، الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت الإمارات.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمود خليل فلفل- هشام السبكى- أحمد وليد

اللاعبون: أحمد الأحمر - مؤمن محمد - أحمد حسام - محمد هشام مودي - محمد علاء لوكا - أحمد مؤمن صفا - أحمد سامح - أكرم يسري - خالد وليد - شادي خليل - هشام صلاح - محمد عبدالغني - زياد حشاد.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:

‏ محمد إبراهيم- عبدالرحمن طه- عمر خالد «كاستيلو»- أحمد هشام «سيسا»- محسن رمضان- عمر سامي- محمد لاشين- عبدالعزيز إيهاب- عبدالرحمن فيصل- نبيل شريف- محمد مجدي- سيف هاني «فوكس»- أحمد خيري- أحمد راضي- إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف.