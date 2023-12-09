موعد مباراة إنتر ميلان أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، لمواجهة قوية أمام نظيره فريق أودينيزي، مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" موسم 2023-2024.

ويحتل فريق إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد فريق أودينيزي في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة إنتر ميلان أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة إنتر ميلان أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي، اليوم السبت الموافق 9 من شهر ديسمبر الجاري، على أرضية ملعب "ستاد جوزيبي مياتزا".

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

ويمكن متابعة مباراة إنتر ميلان أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الكالتشيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة AD Sport 1 HD.