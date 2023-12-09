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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، نظيره فريق أودينيزي، مساء اليوم على أرضية ملعب "ستاد جوزيبي مياتزا"، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" موسم 2023-2024.

موعد مباراة إنتر ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة إنتر ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي، اليوم السبت الموافق 9 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمواجهة إنتر ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي

ويستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمواجهة إنتر ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي.

ويمكن متابعة مباراة إنتر ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الكالتشيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة AD Sport 1 HD.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي

ويحتل فريق إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد فريق أودينيزي في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.