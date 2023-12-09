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أحمد جودة - القاهرة - استقر سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أودينيزي، خلال المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم السبت الموافق 9 من شهر ديسمبر الجاري، على أرضية ملعب "ستاد جوزيبي مياتزا"، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمى: سومر.

في خط الدفاع: دارميان، دي فري، أتشيربي.

في خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهان أوغلو، مخيتريان، ديماركو.

في خط الهجوم: تورام، مارتينيز.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي

ويحتل فريق إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد فريق أودينيزي في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

ويمكن متابعة مباراة إنتر ميلان أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الكالتشيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة AD Sport 1 HD.