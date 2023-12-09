نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 9 من شهر ديسمبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، مع نظيره فريق بورنموث، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر يونايتد مع نظيرة فريق برنموث، مساء اليوم السبت الموافق 9 من شهر ديسمبر الجاري، في الساعة 5 مساء بتوقيت مصر والساعة 6 مساء بتوقيت السعودية.

حيث يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد فريق بورنموث في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم؛ كما سيتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث، عبر قناة beIN Sports 1HD، بصوت المعلق المصري علي محمد علي.