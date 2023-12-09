نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال بيتيس مساء اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 على ملعب "بينيتو فيامارين"، وذلك في إطار الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة، بعد الفوز في اثنتي عشرة مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فريق ريال بيتيس المركز السابع برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في سبعة لقاءات وخسارة مباراتين.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس مساء اليوم السبت، عبر قنواتها وتحديدًا bein Sports 3HD.