نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ريال بيتيس في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم السبت 9-12-2023 على ملعب "بينيتو فيامارين"، في الجولة الـ16 من الدوري الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، دافيد ألابا، روديجر، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، براهيم دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.