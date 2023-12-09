نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مختار مختار: لا يوجد مبرر لضعف الأهلي البدني.. ولم نستغل خوف شباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق مختار مختار نجم الأهلي السابق على تعادل الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري سلبيا في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

قال مختار مختار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي قدم شوطا أول رائعا أمام شباب بلوزداد ولكن كان ينقصنا التهديف"

وأضاف: "آخر ماتش الأهلي خاضه من أسبوع، يبقى ايه السبب في إن الأهلي ضعيف بدنيا؟"



وواصل: "الشوط الأول كان باين إن شباب بلوزداد خايف من النادي الأهلي لكن في الشوط الثاني الأهلي دخل شباب بلوزداد في اللقاء"