نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يوجه رسائل نارية تجاه كولر بعد التعادل أمام شباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسام حسن، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، تحدث عن تعثر الفريق الأحمر في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

وأعرب عن تأثر جماهير الأهلي بالتعادل، مشيرًا إلى أنهم غير معتادين على النتائج السلبية في وقت قصير.

ورأى أن المجموعة في متناول الأهلي، لكنه شدد على أنه يجب احترام شباب بلوزداد، مشيرًا إلى أن الأهلي لديه حظوظ أفضل باعتباره بطل إفريقيا.

تصريحات حسام حسن بعد تعادل الأهلي

وأشار حسام إلى وجود خطأ في أداء الأهلي في مباريات الدوري ودوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى وجود تخوف وانخفاض في الثقة بقدرة الأهلي على تحقيق الانتصار. وعزا ذلك إلى عدم تركيز المدير الفني وأثر ذلك على أداء اللاعبين.

وأكد حسام أن الأهلي لا يزال في المركز الأول في ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، وطالب الإدارة والجهاز الفني بإعادة الحسابات. وتوقع صعوبة صعود الأهلي للدور المقبل وأشار إلى أن جميع الفرق في المجموعة لديها آمال في التأهل.

وأختتم حديثه بالتحدث عن المدير الفني كولر، مشيرًا إلى أن تركيزه انخفض مقارنة بالموسم الماضي، ودعا إلى إعادة الحسابات في بداية الموسم.