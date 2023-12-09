نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من اتحاد الكرة على اعتزال طارق حامد دوليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق محمد بركات عضو اتحاد الكرة على قرار طارق حامد لاعب وسط ضمك بالاعتزال الدولي.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طارق حامد واحد من ضمن اللاعيبة الرجالة وكان إضافة كبيرة جدا لنادي الزمالك، وكان إضافة كبيرة لمنتخب مصر".



وأضاف: "حتى لما انتقل للاتحاد السعودي ومساهمته في تتويج اتحاد جدة للدوري، فضلا عن مستواه الفني المخلص مع ضمك.

واختتم: "نوجه الشكر لطارق حامد على المجهودات المقدمة لمنتخب مصر على مدار 10 سنوات"