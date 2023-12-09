الرياضة

أول تعليق من اتحاد الكرة على اعتزال طارق حامد دوليا

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أحمد جودة - القاهرة -  

علق محمد بركات عضو اتحاد الكرة على قرار طارق حامد لاعب وسط ضمك بالاعتزال الدولي.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طارق حامد واحد من ضمن اللاعيبة الرجالة وكان إضافة كبيرة جدا لنادي الزمالك، وكان إضافة كبيرة لمنتخب مصر".


وأضاف: "حتى لما انتقل للاتحاد السعودي ومساهمته في تتويج اتحاد جدة للدوري، فضلا عن مستواه الفني المخلص مع ضمك.

واختتم: "نوجه الشكر لطارق حامد على المجهودات المقدمة لمنتخب مصر على مدار 10 سنوات"

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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