نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من اتحاد الكرة على اعتزال طارق حامد دوليا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
علق محمد بركات عضو اتحاد الكرة على قرار طارق حامد لاعب وسط ضمك بالاعتزال الدولي.
قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طارق حامد واحد من ضمن اللاعيبة الرجالة وكان إضافة كبيرة جدا لنادي الزمالك، وكان إضافة كبيرة لمنتخب مصر".
وأضاف: "حتى لما انتقل للاتحاد السعودي ومساهمته في تتويج اتحاد جدة للدوري، فضلا عن مستواه الفني المخلص مع ضمك.
واختتم: "نوجه الشكر لطارق حامد على المجهودات المقدمة لمنتخب مصر على مدار 10 سنوات"