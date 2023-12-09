نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يدافع عن كولر: يرتكب أخطاء ولكن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرى محمد بركات أن الهجوم على السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يكون أحيانا (غير مُبرر).

وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كولر يرتكب أخطاء نعم يرتكب، ولكن أحيانا يكون الهجوم عليه غير مبرر، الأمور لا تسير بشكل جيد باستمرار".

وأضاف: "كل الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية تعاني قبل البطولة، حتى مانشستر سيتي، وكولر لم يتغير، مازال نفس الشخص الذي قاد الأهلي للنجاحات في الموسم الماضي".

واختتم: "كولر عليه أن يصحح الأخطاء لكني أرفض الهجوم الغير مبرر عليه".