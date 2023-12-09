نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مباريات نارية قوية ورمضان صبحي ينتقل للزمالك وتعليق مثير من اتحاد الكرة على اعتزال طارق حامد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 9-12-2023 في السطور التالية:

أول تعليق من اتحاد الكرة على اعتزال طارق حامد دوليا

علق محمد بركات عضو اتحاد الكرة على قرار طارق حامد لاعب وسط ضمك بالاعتزال الدولي.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طارق حامد واحد من ضمن اللاعيبة الرجالة وكان إضافة كبيرة جدا لنادي الزمالك، وكان إضافة كبيرة لمنتخب مصر".

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جدول مباريات اليوم السبت 9-12-2023 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة

يستعرض لكم “دوت الخليج الرياضي" جدول مباريات اليوم السبت 9-12-2023 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

الزمالك X ساجرادا اسبيرانسا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

جوانينج جالاكسي X أسيك ميموزا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

نواذيبو X مازيمبي – الساعة 6 مساء

الوداد X سيمبا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

الترجي X بيترو أتلتيكو – الساعة 9 مساء

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مختار مختار: لا يوجد مبرر لضعف الأهلي البدني

علق مختار مختار نجم الأهلي السابق على تعادل الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري سلبيا في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

قال مختار مختار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي قدم شوطا أول رائعا أمام شباب بلوزداد ولكن كان ينقصنا التهديف"



وأضاف: "آخر ماتش الأهلي خاضه من أسبوع، يبقى ايه السبب في إن الأهلي ضعيف بدنيا؟"

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كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.. كل ما تريد معرفته عن الأهلي (ملف)

تستعد كتيبة النادي الأهلي، بطل إفريقيا في نسختها الأخيرة عقب الفوز أمام نظيره الوداد المغربي في المباراة النهائية، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2024، والتي تقام هذا العام على أراضي المملكة العربية السعودية.

وتعتبر تلك النسخة هي رقم 20 من البطولة، والتي تحمل مشاركة الفارس الأحمر رقم 9 في تاريخه والرابعة بشكل متتالي.

وقررت اللجنة المنظمة انطلاق أحداث البطولة، في الفترة من 12 حتى 22 من شهر ديسمبر الجاري.

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مفاجأة.. رمضان صبحى ينتقل إلى الزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن موقف رمضان صبحي لاعب بيراميدز من الإنضمام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة القادمة، حيث حسم تحديد مصيره مع الأبيض، للإستفادة من خبراته.



ونشر مهيب عبد الهادي، عبر حسابه الشخصي "فيسبوك"، قائلًا: "النادي القادم لرمضان صبحي في مصر هو نادي الزمالك ".



وقد ترددت الأقاويل خلال الفترة الماضية عن رغبة رمضان صبحي من الإنضمام لنادي الزمالك، كما يأمل الفريق الأبيض من ضم اللاعب كذلك للإستفادة من خبراته.