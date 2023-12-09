نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجل الفائزين بجائزة أفضل لاعب أفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت جائزة أفضل لاعب أفريقي 1970، تحت مسمى جائزة الكرة الذهبية الأفريقية، وكان يتم منحها كل عام من جانب مجلة فرانس فوتبول الفرنسية حتى عام 1994.

وتستعد القارة السمراء للإعلان بعد غد الإثنين، خلال حفل جوائز الأفضل بمدينة مراكش المغربية، عن النجم المتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023.

ويتصدر النجمان المعتزلان الكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري يايا توريه، قائمة أكثر اللاعبين فوزًا بجائزة لاعب العام في إفريقيا، بعدما حصلا عليها 4 مرات.

سجل الفائزين بالجائزة سواء المقدمة من جانب فرانس فوتبول قبل توقفها أو "كاف":

الفائزون بالجائزة من فرانس فوتبول

1970 المالي ساليف كيتا

1971 الغاني إبراهيم صنداي

1972 الغيني شريف سليمان

1973 الكونغولي الديمقراطي بوانغا تشيمان

1974 الكونغولي بول موكيلا

1975 المغربي أحمد فراس

1976 الكاميروني روجيه ميلا

1977 التونسي طارق دياب

1978 الغاني كريم عبدالرزاق

1979 الكاميروني توماس نكونو

1980 الكاميروني جان مونغا أونغوان

1981 الجزائري لخضر بللومي

1982 الكاميروني توماس نكونو

1983 المصري محمود الخطيب

1984 الكاميروني تيوفيل إيبيغا

1985 المغربي محمد التيمومي

1986 المغربي بادو الزاكي

1987 الجزائري رابح ماجر

1988 الزامبي كالوشا بواليا

1989 الليبيري جورج ويا

1990 الكاميروني روجيه ميلا

1991 الغاني عبيدي بيليه

1992 الغاني عبيدي بيليه

1993 الغاني عبيدي بيليه

1994 الليبيري جورج ويا

الفائزون بالجائزة من "كاف"

1992 الغاني عبيدي بيليه

1993 النيجيري رشيدي يكيني

1994 النيجيري إيمانويل أمونيكي

1995 الليبيري جورج ويا

1996 النيجيري نوانكو كانو

1997 النيجيري فيكتور إكبيبا

1998 المغربي مصطفى حجي

1999 النيجيري نوانكو كانو

2000 الكاميروني باتريك مبوما

2001 السنغالي الحاجي ضيوف

2002 السنغالي الحاجي ضيوف

2003 الكاميروني صامويل إيتو

2004 الكاميروني صامويل إيتو

2005 الكاميروني صامويل إيتو

2006 الإيفواري ديدييه دروغبا

2007 المالي فريدريك كانوتيه

2008 التوغولي إيمانويل أديبايور

2009 الإيفواري ديدييه دروغبا

2010 الكاميروني صامويل إيتو

2011 الإيفواري يايا توريه

2012 الإيفواري يايا توريه

2013 الإيفواري يايا توريه

2014 الإيفواري يايا توريه

2015 الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ

2016 الجزائري رياض محرز

2017 المصري محمد صلاح

2018 المصري محمد صلاح

2019 السنغالي ساديو ماني

2022 السنغالي ساديو ماني