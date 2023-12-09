مكاسب بالجملة لسلة سموحه بعد الحصول على المركز الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من الفرحة داخل نادى سموحه بعد حصول فريق السلة على المركز الثانى فى دورى المرتبط لأول مرة فى تاريخه.

مكاسب بالجملة لسلة سموحه

ولم تتوقف مكاسب سموحه عند الحصول على المركز الثانى فقط فقد حصل لاعب الفريق محمد وائل لاعب الفريق على لقب هداف الرميات الثلاثية.

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب القومى لكرة السلة عن ضم محمد العزارى، أحمد فوده لاعبا سموحه إلى صفوفه.

وتوج فريق سموحه بالميداليات الفضية مساء أمس عقب حصوله على المركز الثانى فى دورى المرتبط.