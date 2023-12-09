نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللقب الثالث وإنجاز ويا وعبيدي بيليه.. هل ينجح محمد صلاح في استعادة عرش أفضل لاعب إفريقي؟ (تقرير رقمي) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جائزة جديدة يطمح النجم المصري، وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح للحصول عليها بعد فترة غياب، لتضاف إلى سجله المتخم بالإنجازات والنجاحات.

وتواجد محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي 2023، في حفل تستضيفه مدينة مراكش المغربية، بعد غد الإثنين.

صلاح الذي تواجد ضمن القائمة النهائية المرشحة للحصول على الجائزة، المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يتنافس مع ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، المغربي أشرف حكيمي، ومهاجم نابولي الإيطالي، النيجيري فيكتور أوسيمين.

حلم اللقب الثالث

ويمني قائد منتخب مصر، النفس بالفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي للمرة الثالثة، بعدما حصل عليها في عامي 2017 و2018 على التوالي.

كسر حاجز الوصافة

ويسعى صلاح، لاعب العام في إنجلترا مرتين، وهداف الدوري الإنجليزي 3 مرات، لاستعادة جائزة لاعب العام في إفريقيا، بعدما اكتفى بالحصول على الوصافة في النسختين الماضيتين في 2019 و2022.

معادلة رقم جورج ويا وعبيدي بيليه

وحال فوز صلاح بالجائزة، سيعادل إنجازي أسطورتي كرة القدم الإفريقية الليبيري جورج ويا، والغاني عبيدي بيليه، اللذين حصلا على جائزة لاعب العام في إفريقيا 3 مرات.

أكثر اللاعبين حصدا للجائزة

كما سيقترب من الرقم القياسي لأكثر اللاعبين حصدا للجائزة، والذي يحمله النجمان المعتزلان الكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري يايا توريه، برصيد 4 ألقاب لكل منهما.

أرقام صلاح الموسم الماضي

شارك صلاح في 51 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات في الموسم الماضي، أحرز 30 هدفا، وقدم 16 تمريرة حاسمة.

واحتل صلاح المركز الرابع في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023 برصيد 19 هدفا، بينما جاء في المركز الثاني بقائمة هدافي دوري الأبطال لنفس الموسم برصيد 8 أهداف.

ومع المنتخب، ساهم صلاح هذا العام في صعود مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، ويحمل آمال جماهير بلاده في الفوز باللقب الإفريقي للمرة الثامنة.