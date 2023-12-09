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أحمد جودة - القاهرة -

عقد اليوم، بأحد فنادق مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، الاجتماع الفني لمباراة صن داونز أمام بيراميدز في إطار لقاءات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة صن داونز وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة عصر الأحد على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

كما سيظهر صن داونز صاحب الأرض والجمهور بلونه الأساسي الأصفر في الأزرق، ويرتدي حارس المرمى اللون الوردي.

وتقرر أن يتحرك كلا الفريقين باتجاه ملعب المباراة في الواحدة وعشر دقائق، مع ضرورة تسليم التشكيلات لمراقب اللقاء بمجرد الوصول إلى الملعب مباشرة.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

