نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب: سعيد للغاية بتواجد محمد صلاح في ليفربول حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، باللاعب المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه لا يولي اهتمامًا خاصًا للأرقام. صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، وقد سجل 13 هدفًا في 21 مباراة هذا الموسم وقام بصناعة 7 أهداف.

تصريحات يورجن كلوب

في تصريحات لشبكة "TNT Sports"، قال كلوب: "محمد صلاح لاعب مؤثر وذكي حقًا، لا يهتم بمصلحته الشخصية على حساب الفريق".

وأضاف: "يسعدني وجوده في ليفربول، تأثيره هائل على الفريق، وهو يركز على مصلحة الفريق وليس على مصلحته الشخصية فقط".

وتابع كلوب: "رغم الأرقام القياسية المذهلة التي يحققها صلاح، إلا أنه لا يهتم فقط بالأرقام، بل يضع مصلحة ليفربول فوق كل شيء ويسعى لإيجاد الحلول لتحسين الفريق".

وشدد على أهمية العمل الجماعي قائلًا: "نعلم جميعًا أن النجاح يعتمد على الفريق، ومحمد صلاح يعي ذلك جيدًا، إنه يساهم في تطويرنا ويعمل معنا لجعل الفريق أفضل".

وأختم كلوب حديثه بتأكيد أهمية اللاعبين في تحقيق النجاح، قائلًا: "يمكنك أن تكون مدربًا جيدًا، ولكن دون لاعبين مثل صلاح، سيكون من الصعب تحقيق النجاح".