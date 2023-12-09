نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل زمالك 2005 في مواجهة الأهلي ببطولة الجمهورية للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك مواليد 2005، بقيادة محمد عبد الله عن التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد جمال.

خط الدفاع: محمد إبراهيم - أحمد مجدي - هشام فؤاد - حسن أبو المعاطي.

خط الوسط: يوسف وائل - محمد السيد - يوسف أحمد حسن - زياد محمد - كريم حامد.

الهجوم: عمار ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

يوسف حمادة وعلي عبد المجيد وأحمد خالد "السمبوك" وأحمد خضري وياسين محمد وعبد الرحمن كمال "مورجن" وعلي أحمد وأيمن أمير عبد العزيز وأنس وائل.

وفي نفس السياق يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق ساجرادا الأنجولي، مساء اليوم السبت، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

