لابورتا: برشلونة قادر على الفوز بالدوري الإسباني.. ونسعي للتعاون مع الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، عن استعداده لشراكة حقيقية مع الدوري السعودي، مشيرًا إلى جاهزية برشلونة لتقديم الدعم والخبرة لتطوير كرة القدم في المملكة. وأثنى لابورتا على تطور الدوري السعودي وعلى أداء المنتخب السعودي في كأس العالم. وأعرب عن فخره باللاعبين السعوديين الذين يشاركون في الدوري الإسباني.

لابورتا: برشلونة قادر على الفوز بالدوري الإسباني

وأكد لابورتا على ثقته في قدرة برشلونة على المنافسة على لقب الدوري الإسباني، خاصة مع عودة اللاعبين المصابين. ورحب بفكرة التعاون مع الأندية السعودية لتحسين جودتها، مشيرًا إلى أن برشلونة يستعد لتقديم خبراته وأسلوبه في تطوير الكرة السعودية.

وعن آفاق برشلونة في دوري أبطال أوروبا، أشار لابورتا إلى أن هدفهم الحالي هو الدوري الإسباني، وأنهم يمتلكون الفرصة للتنافس على اللقب في دوري الأبطال بعد تأهلهم لدور الستة عشر. وأكد على أهمية عودة اللاعبين المصابين في تحقيق النجاح.

وفيما يتعلق بالتعاقدات، أشار لابورتا إلى أن كانسيلو وفيليكس يؤديان بشكل جيد، وأن النادي يعتزم الاحتفاظ بهما في المواسم المقبلة. وأكد على تحقيق التوازن في التعاقد مع اللاعبين والتفاوض بشكل جاد مع أندية أخرى.

في الختام، أكد لابورتا على جودة وجاذبية الدوري الإسباني، مشيرًا إلى التنافسية الكبيرة بين الأندية الإسبانية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.