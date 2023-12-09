نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فورموسينيو: مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة صعبة لهذه الأسباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر على صعوبة مواجهة إتحاد العاصمة الجزائري غدًا بالكونفدرالية.

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: مواجهة صعبة أمام حامل اللقب، درسنا المنافس جيدًا ودرسنا طريقة لعبه.

وأردف: بخصوص الضغط الجماهيري، النادي الذي لا يتحمل الضغط لا يستطيع لعب مباريات من هذا النوع.

وأتم حديثه: إتحاد العاصمة يملك لاعبين ذو بنية مورفولوجية جيدة وهذا لن يمنعنا من اللعب بشكل هجومي وأن يكون هدفنا تحقيق الفوز.

يذكر أن نادي مودرن فيوتشر يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط من مباراتين في جدول ترتيب المجموعة الأولي من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حقق مودرن فيوتشر الفوز على الهلال الليبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراه مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب 5 جوليه بالجزائر.

القناة الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري في كأس الكونفدرالية الإفريقية

تنقل قناة bein sport hd 6 مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر المالكة لحقوق مباريات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

