نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والمارد الأحمر من معرفة ماهو موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى القنوات المفتوحة الناقلة لتلك المباراة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي القادمة يوم 19 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما يحتل فريق شباب بلوزداد المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وسوف يتم نقل مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فريق شباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات دوري أبطال إفريقيا.