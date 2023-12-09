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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل الميرنجي الرسمي لمواجهة نظيره فريق ريال بيتيس، على ملعب "بينيتو فيامارين"، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني، اليوم السبت الموافق 9 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثالثة والربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: لونين.

في خط الدفاع: ميندي - ألابا - روديجر - فاسكيز.

في خط الوسط: لوكا مودريتش - توني كروس - فالفيردي.

في خط الهجوم: جود بيلينجهام - رودريجو - براهيم دياز.



ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024 برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد فريق ريال بيتيس في المركز السابع برصيد 25 نقطة.



القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

ويمكن متابعة مباراة الملكي أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الليجا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 3 HD، بتعليق اليمني "حسن العيدروس".

