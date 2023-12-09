محمود حمدي: مواجهة الغد قوية واستعدينا بشكل جيد وسنحارب على المركز الأول

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمود حمدي حارس فريق مودرن فيوتشر على استعداد الفريق لمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية غدًا.

تصريحات محمود حمدي قبل مواجهة اتحاد العاصمة

وقال حمدي خلال المؤتمر الصحفي: كلا الفريقين حقق الفوز في أول مواجهتين، استعدينا بشكل جيد وسنحارب من أجل تحقيق المركز الأول.

واردف: مواجهة الغد قوية والتواجد الجماهيري غدا لن يرهبنا، اعتادنا على مثل هذه المواقف، نحن نواجه الأهلي والزمالك في مصر.

واكد: نمتلك خبرات سابقة في هذه البطولة وتعرضنا لمثل هذه المواقف، وأرى أن التواجد الجماهيري غدًا سيكون حافز لنا، نحن نحب مثل هذه الأجواء.

وأتم: حضرنا للفوز، هدفنا الثلاثة نقاط فقط.

يذكر أن نادي مودرن فيوتشر يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط من مباراتين في جدول ترتيب المجموعة الأولي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق مودرن فيوتشر الفوز على الهلال الليبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.



يختتم مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم على ملعب 5 جولية بالجزائر استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراه مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب 5 جولية بالجزائر.

تنقل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر على قناة bein sport hd 6 المالكة لحقوق مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.