نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الرائد في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني لنادي أهلي جدة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الرائد في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "الأمير عبد الله الفيصل"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي والرائد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الرائد

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ريان حامد، عبد الباسط هندي، روجر إيبانيز، سعد بالعبيد.

خط الوسط: محمد المجحد، جابرييل فيجا، فرانك كيسيه.

خط الهجوم: آلان ماكسيمان، فراس البريكان، رياض محرز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرائد

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الرائد مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض.