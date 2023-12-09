عاجل.. معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة ساجرادا الأنجولي، المقرر لها في السادسة مساء اليوم السبت باستاد السلام في الجولة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وناصر منسي وسامسون أكينيولا.



موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية الإفريقية



يستعد لاعبي القلعة البيضاء، لمواجهة نظيره فريق ساجرادا الأنجولي مساء اليوم السبت، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-2024.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية



وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن وقوع أبناء ميت عقبة على رأس المجموعة الثانية، رفقه أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية



ويدخل الفارس الأبيض المواجهة وهو في قمة ترتيب جدول المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية برصيد 6 نقاط، بعدما فاز فغس أول جولتين أمام أبوسليم الليبي وسوار الغيني.



فيما يحتل فريق أبوسليم الليبي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويليه ساجرادا الأنجولي بنفس عدد النقاط بفارق الأهداف، بينما يأتي في المركز الأخير سوار الغيني دون نقاط.



القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية



وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.