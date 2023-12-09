بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم فريق نادي بيراميدز، تدريباته اليوم في جنوب إفريقيا استعدادا لخوض مباراة صن داونز في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره صن داونز في الثالثة من عصر الأحد على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وأقيم المران على ملعب لوفتس فيرسفيلد الذي يستضيف اللقاء واستمر لمدة ساعة واشتمل على مجموعة من الوحدات البدنية الخفيفة ونزول بالحمل البدني مع تقسيمة لتجربة أرضية الملعب والتعود عليها.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على التحدث قبيل المران مع اللاعبين مؤكدا على ثقته الكبيرة فيهم وأنهم قادرون على استكمال أهداف النادي والاستمرار في خطة وضع بيراميدز في المكانة التي يستحقها داخل قارة إفريقيا.

ومع آخر دقائق التدريب هطلت الأمطار بغزارة شديدة على ملعب اللقاء واستكمل الفريق تدريبه بشكل طبيعي وسط تفاؤل شديد بين اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في جنوب إفريقيا.

ومن المرجح أن تهطل الأمطار بغزارة شديدة خلال مباراة الأحد مع نزول حاد في درجات الحرارة في بريتوريا بشكل واضح.