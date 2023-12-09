ملبورن ـ أ.ف.ب: انسحب الأسترالي نيك كيريوس من بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، في سعية المستمر للتعافي من اصابة ابعدته طويلاً عن الملاعب، واصفاً هذا القرار بانه «يفطر القلب». خضع اللاعب المشاغب لجراحة في ركبته في يناير الماضي، ثم أجهضت مشاريع عودته في ويمبلدون بعد تعرّضه لتمزق في أربطه رسغه. قال الشهر الماضي «يجب أن تتماشى النجوم قليلاً»، كي يشارك في البطولة الكبرى أمام جماهيره في يناير المقبل.

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