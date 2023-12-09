نادي بدية لسباقات القدرة للسيارات ينظم سباق تحدي الرمال يناير المقبل

ينظم نادي بدية لسباقات القدرة للسيارات بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة والجمعية العمانية للسيارات يومي 11 و12 يناير المقبل فعاليات النسخة الأولى من سباق تحدي الرمال للسيارات لعام 2024 والذي سيقام في ميدان «تل بدية « وقد أعلن نادي بدية لسباقات القدرة للسيارات عن الرعاة المساهمين في السباق، ومن المتوقع أن يشهد السباق مشاركة كبيرة من داخل وخارج سلطنة عمان تزامنا مع فعاليات موسم شتاء بدية لتفعيل السياحة الداخلية بمحافظة شمال الشرقية، وتعد سباقات القدرة للسيارات من أهم الرياضات التي تحظى بمشاركة كبيرة وحضور متميز من قبل ابطال هذه المسابقة، كما تشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

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