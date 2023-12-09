منتخبنا الوطني للناشئين يرفع وتيرة تحضيراته المكثفة لملاقاة لبنان غدا

فـي بطولة اتحاد غرب آسيا رفع منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم من وتيره تحضيراته المكثفة للانطلاق غدا بمنافسات بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للناشئين لكرة القدم، والتي تستضيفها محافظة ظفار على أرضية استاد السعادة، خلال الفترة من 11-20 ديسمبر الجاري، حيث يواصل تدريباته المكثفة على أرضية الملعب الرئيسي للمجمع الرياضي بصلالة ويركز فيها الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني انور الحبسي على تعزيز النواحي البدنية وتخللها تنفيذ بعض الجمل التكتيكية، حيث سيفتتح مشواره في البطولة بملاقاة المنتخب اللبناني غدا في الساعة الثامنة مساء وتشهد البطولة مشاركة 8 منتخبات، وزعت على مجموعتين المجموعة الاولى تضم منتخبنا بجوار العراق واليمن ولبنان والمجموعة الثانية تتكون من منتخبات السعودية وسوريا والأردن والإمارات وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي في المسابقة.

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