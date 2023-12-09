صلالة ـ من عوض دهيش:

حقق نادي النصر لقب بطولة أندية محافظة ظفار للسباحة القصيرة التي اقيمت يوم امس الاول بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه التي نظمها الاتحاد العماني للرياضات المائية بمشاركة اندية محافظة ظفار وذلك تحت رعاية محمد بن حميد الكلباني-مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار بحضور موسى بن عبد الله القصابي مدير عام المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار ومال الله بن مبروك البوسعيدي الأمين العام للاتحاد العماني للرياضات المائية والمهتمين والمتابعين للرياضات المائية، وشهدت البطولة منافسة شديدة وندية وحماسا والقدرة والمهارات التي اظهرها السباحون في المسافات القصيرة وضمت السباقات 50 م حرة وظهر و100 م حرة وظهر و100 م ظهر و50 م صدر و100 م صدر وفراشة 50 م و200 فردي متنوع وتتابع 4×50 حرة واستهدفت البطولة اعمار ( 10-11 ) سنة و ( 12-13 ) ( 14-15 ) و ( 16-17 ) سنة وهي اربع فئات.

وبعد المنافسات والأرقام الجيدة التي حققها السباحون المشاركون من الأندية في هذه البطولة حقق نادي النصر المركز الأول وجاء نادي صلالة ثانيا وحصل نادي ظفار علي المركز الثالث.

في ختام المنافسات قام راعي المناسبة بتتويج اللاعبين الفائزين بالمنافسات المتنوعة للبطولة وتسليم كأس البطولة لنادي النصر بطل البطولة ومن ضمن المشاركين السباح حمد بن حامد التاجر الشحري الحاصل على 3 ميداليات ذهبية ضمن فئة (12-13) في سباقات( الفراشة والصدر والحرة) لمسافة 50 مترا، أما اخوه محمد حامد التاجر الشحري فقد حقق ثلاث ميداليات ذهبية ضمن فئة دون 11 سنة في سباقات (الصدر والظهر والحرة ) لمسافة 50 مترا، حيث تتأهل الاندية اصحاب المركزين الاول والثاني من كل محافظة ضمن المسابقة التي يقيمها الاتحاد العماني للرياضات المائية بمسقط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النصر بطلا لبطولة أندية محافظة ظفار للسباحة القصيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.