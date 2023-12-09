اليوم.. برانكو يعلن قائمة الأحمر للمعسكر الداخلي والسفر للإمارات 15 ديسمبر الحالي

الطريق إلى نهائيات آسيا 2023

كتب ـ صالح البارحي:

يعلن اليوم الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم القائمة التي سيتم استدعاؤها للمعسكر الداخلي الذي سينطلق بعد غد الاثنين في طريق استعدادات الأحمر الكبير لخوض نهائيات أمم آسيا التي ستنطلق في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير القادمين، علما بأن منتخبنا يتواجد بالمجموعة السادسة التي تضم بجواره كلا من السعودية وتايلند وقيرغيزستان .

برانكو أجل انطلاق المعسكر إلى يوم غد بعد أن كان محددا له يوم أمس، الامر الذي أجل معه إعلان قائمة المنتخب لهذا المعسكر، ويأتي سبب ذلك إلى أن الكرواتي ارتأى منح لاعبي النهضة والسيب راحة لمدة زمنية قصيرة، خاصة وأنهم خاضوا مباراة السوبر التي تطلبت جهدا بدنيا عاليا من الطرفين، خاصة وأن بقية اللاعبين بالقائمة التي وضعها برانكو في مخيلته خلدوا للراحة منذ نهاية مباريات إياب المربع الذهبي للكأس الغالية، إضافة إلى أن برانكو ينتظر تقارير الجهاز الطبي حول اللاعبين المصابين والمدة التي قد يحتاجونها للشفاء، وبالتالي إمكانية الاستفادة منهم في البطولة . تجدر الإشارة إلى أن بعثة منتخبنا ستغادر إلى دولة الامارات العربية المتحدة (أبوظبي) صباح يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الحالي لاستكمال المعسكر الذي سيخوض خلاله الأحمر مباراتين دوليتين وديتين أمام الصين بتاريخ 29 ديسمبر والثانية أمام منتخب الامارات يوم السبت 6 يناير 2024م، في حين تغادر البعثة إلى الدوحة صباح الاثنين 8 يناير إن شاء الله تعالى للتجهيز النهائي لمواجهته الأولى بالبطولة أمام السعودية على ستاد خليفه بن حمد بتاريخ 16 يناير، ويلعب مباراته الثانية امام تايلند على ستاد ناصر عبدالله بن خليفه 21 يناير ويختم مشواره أمام قيرغيزستان 25 يناير إن شاء الله تعالى .