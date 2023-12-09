يوفنتوس يهزم نابولي ويتصدر مؤقتاً
اعتلى فريق يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه نابولي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.
ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيدريكو غاتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، بفارق نقطة أمام إنتر ميلان، الذي يمكنه استعادة الصدارة حال فوزه على أودينيزي يوم السبت.
في المقابل، توقف رصيد نابولي، حامل اللقب، عند 24 نقطة في المركز الخامس.
بهذا الفوز تفادى يوفنتوس الخسارة في آخر عشرة لقاءات بالدوري، وأصبح هذا الانتصار هو الحادي عشر ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث.
في المقابل، تلقى نابولي رابع هزائمه في آخر خمس مباريات بالدوري وهي الخسارة الخامسة للفريق هذا الموسم في الدوري، مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاث.
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