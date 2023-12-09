نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رقمه التاريخي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن سعادته بفوز فريقه اليوم على مضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ماذا قال محمد صلاح بعد فوز ليفربول ورقمه التاريخي؟

صلاح قال بعد المباراة:"شعور عظيم بالطبع أن تسجل وتصنع الأهداف وأنا سعيد بتحقيقي هذا الرقم وكذلك تحقيق الفوز".

وأضاف:"أعتقد أن أهم شيء هو أننا حققنا الفوز اليوم بغض النظر عن وصولي للهدف رقم 200 مع الفريق".

وتابع:"متأكد من أننا سنحقق شيئًا مميزًا هذا الموسم، لدينا العقلية بأن نُقاتل حتى النهاية في المُباريات وهذا ما فعلناه اليوم وأمام شيفيلد وفي مباراة فولهام، علينا أخذ الإيجابيات من هذه النتائج".

وواصل:"اُخبر إيليوت طوال الوقت أن عليه التحدث إلي إذا ما أراد شيئًا، أحاول أن أكون بجانِبه وعلي لعب دور الخبير النفسي للاعبين الشُبّان".

وزاد:"نعم الفريق جديد بعد وصول عدد من اللاعبين الصيف الماضي وأُحاول تقديم النصيحة لهم مع بقية اللاعبين بالفريق وهم يتعلمون كثيرًا وهم أشخاص رائعين وأنا واثق بأنه يمكننا تحقيق شيء مميز هذا الموسم".".

وفاز ليفربول مساء اليوم على مضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف ليرتقي لصدارة البريميرليج مؤقتًا.

محمد صلاح نجم شباك الدوري الانجليزي

وسجل محمد صلاح، هدف فريقه الأول في الدقيقة 76، ليصل بهذا الهدف إلى رصيد 150 هدف سجلهم في الدوري الإنجليزي، بمعدل 148 هدف مع الريدز، وهدفين بقميص تشليسي.

ودخل صلاح ضمن قائمة أفضل عشرة هدافين في تاريخ الدوري الانجليزي والتي تواجد على رأسها اللاعب الان شيرار برصيد 260 هدف، هاري كين 213 هدف، واين روني 208، اندي كول 187، سيرجيو اجواريو 184، فرانك لامبارد 177هدف، تيري هنري 175 هدف، روبي فالير 163 هدف، جيرمين ديفو 162 هدف.

وعادل محمد صلاح مايكل أوين نجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق.