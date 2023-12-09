نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يواصل اكتساح البطولات بالفوز على حساب الزمالك في سوبر اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج فريق الأهلي لكرة اليد، ببطولة السوبر لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على حساب الزمالك في المباراة التي جمعتهم على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.

وشهدت المباراة إثارة حتى الدقائق الأخيرة، ليحسمها الأهلي ويتوج بالبطولة.

الأهلي يحصد الثلاثية المحلية لأول مرة في التاريخ

ونجح المارد الأحمر في حصد الشوط الأول من المباراة بفارق هدف وحيد عن الغريم التقليدي، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 12-11.

الشوط الثاني بات أكثر إثارة وحماس بين الفريقين، من أجل اقتناص اللقب ليحسمه الأهلي في الدقائق الأخيرة بنتيجة 26-24.

وبهذا التتويج يدخل لقب السوبر المصري لكرة اليد، لأول مرة في التاريخ خزائن النادي الاهلي، بينما توقف رصيد القلعة البيضاء عند لقبين فقط بعد خسارة مباراة اليوم.

ولم تتوقف أرقام الأهلي هنا فقط، بل جمع بين الثلاثية المحلية لقب الدوري، ولقب الكأس، وأخيرا لقب السوبر.