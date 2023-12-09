صلاح يقود ليفربول لصدارة البريميرليغ

صلاح يقود ليفربول لصدارة البريميرليغقاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز على مضيفه كريستال بالاس 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما، يوم السبت، في الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

وسجل صلاح هدفه رقم 200 في جميع المسابقات مع فريقه ليفربول ورقم 150 بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مسيرته مع الريدز بعدما سجل هدف التعادل لفريقه ليفربول في شباك كريستال بالاس بالدقيقة 75 من عمر المباراة ضمن منافسات الجولة الـ16 من البريميرليغ.

وصنع الدولي المصري الهدف الثانى لزميله هارفي إليوت الذي أحرزه في الدقيقة 90 والأخيرة لفريقه "الريدز".

فيما جاء هدف أصحاب الأرض الأول في الدقيقة 57 عن طريق جون ماتيتا.

ورفع ليفربول رصيده إلى 37 ليعتلي صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطة أمام أرسنال الذي يمكنه استعادة الصدارة في حال فوزه على أستون فيلا في المباراة التي تجمعهما في لاحق من اليوم.

وأصبح هذا الانتصار هو الحادي عشر لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في أربع.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف أمام بورنموث.

وباتت هذه الخسارة هي الثامنة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلها.