نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري "2008" يفوز على الاسماعيلي 3/4 بملعبه بركلات الترجيح ببطولة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 15 عام ” الفئة العمرية "2008" بقيادة الكابتن عمرو الشموتي على مضيفه فريق الاسماعيلي، بنتيجة 3/4 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت بملعب الاسماعيلي الفرعي ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الجمهورية للفئة العمرية ذاتها والتي انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل بأربعة أهداف لكل منهما وأدارها طاقم تحكيم من منطقة دمياط مكون من محمد الديب، أحمد الشحات، علي خضر.

المصري "2008" يفوز على الاسماعيلي

انتهى الشوط الأول للمباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، حيث تقدم سيف رفعت بالهدف الأول للمصري في الدقيقة الثامنة والعشرين، فيما أضاف عمر أبو الليل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والثلاثين، ليضغط الاسماعيلي ويسفر الضغط عن إحرازه لهدفين متتاليين في الدقيقة الخامسة والأربعين والثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ويخوض الاسماعيلي الشوط الثاني بمعنويات مرتفعة، فيتقدم بالهدف الثالث في الدقيقة السابعة، ليتعادل عمرو طارق للمصري في الدقيقة الخامسة عشر، ويعود الاسماعيلي للتقدم في الدقيقة العشرين، ليعاود المصري ضغطه وينجح أحمد راضي نجم المباراة الأول في إدراك التعادل في الدقيقة الثلاثين ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت للمصري بالفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد للنقطة التاسعة عشر.

مثل المصري في المباراة: السيد عماد لحراسة المرمى، سيف رفعت، عمرو طارق ، كريم الحناوي ، يوسف حسام لخط الظهر، أحمد راضي ، سيف الجبالي ، عمر أبو الليل لخط الوسط، يوسف أبو الليل ، ميدو أشرف عبد اللاه، محمد أسامة لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من نبيل العزب، تامر أبو المعاطي، محمد الجرايحي،كريم فرج.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. عمرو الشموتي مدربًا عامًا ، ك. هاني قطب مدربًا مساعدا، ك. ناصر زتونة مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللا للأداء، ، ك. وليد طه أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد الشيخو إداريًا، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا ، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.