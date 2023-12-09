نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أتالانتا، مساء اليوم على ملعب "جيويس"، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة ميلان أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي، اليوم السبت الموافق 9 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمى: مايك مينيان.

في خط الدفاع: دافيد كالابريا، فيكايو توموري، ثيو هيرنانديز، أليساندرو فلورينزي.

في خط الوسط: روبن لوفتوس تشيك، تيجاني راينديرز، يونس موسي.

في خط الهجوم: سامويل شوكويزي، أوليفيه جيرو، كريستيان بوليسيتش.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي

يتواجد فريق ميلان في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد فريق أتالانتا في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الكالتشيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة AD Sport 1 HD.