نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون يبدأ الاستعداد لطلائع الجيش تحت قيادة طلعت محرم في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة المقبل في الدوري.



وقاد الكابتن طلعت محرم التدريبات مع جهازه المعاون بعد قرار مجلس إدارة النادي بتعيين محرم لقيادة الفريق.



وحرص طلعت محرم على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون الذي يضم حسن الشامي مدربا وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى ومحمود فرج محلل الأداء والدكتور أيمن زين طبيب الفريق وباقي أعضاء الجهاز الإداري والطبي بالفريق، كما حرص طلعت محرم على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن أهمية المرحلة التي يمر بها الفريق.



ويستعد الفريق لمباراة طلائع الجيش ووضع الجهاز الفني برنامجا خلال الأسبوع الجاري استعدادًا للمباراة.

يذكر أن نادي المقاولون العرب يحتل المركز الثامن عشر والاخير برصيد 4 نقاط من 8 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وتعادل المقاولون العرب مع نظيره الداخلية سلبيًا ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش في دوري نايل

تنقل مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل على قناة أون تايم سبورت hd 1 المالكة لحقوق مباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.