نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الشوطين.. الزمالك يتقدم على ساجرادا الأنجولي بهدف زيزو في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره ساجرادا الأنجولي، بتقدم الأبيض بهدف نظيف في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



بدأت أحداث اللقاء بضغط من جانب لاعبي القلعة البيضاء، في محاولة لإحراز هدف مبكر والسيطرة على مجريات اللقاء.



ونجح أحمد سيد زيزو في إحراز هدف التقدم للفارس الأبيض، في الدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول، بعد تسديدة صاروخية زاحفة من خارج منطقة الجزاء لتمر على يمين حارس الفريق الأنجولي لداخل الشباك.



وبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وناصر منسي وسامسون أكينيولا.



القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية



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