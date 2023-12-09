نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يقع في فخ التعادل أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أمام نظيره فريق ريال بيتيس، بهدفًا لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "بينيتو فيامارين"، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2023-2024.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم السبت الموافق 9 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.



أحداث مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس اليوم 9-12-2023 في الدوري الإسباني

ألغي حكم اللقاء هدف التقدم لصالح ريال مدريد عند الدقيقة السادسة عشر من زمن الشوط الأول من مباراة، بداعي التسلل على رودريجو.

وسدد يفيد ألابا ضربة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة والأربعين، ولكنها مرت على يسار حارس ريال بيتيس.

وحاول لاعبي ريال مدريد تسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوي لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ونجح جود بيلينجهام من تسجيل الهدف الأول للفريق الملكي، عند الدقيقة 53، بعد تمريرة رائعة من دياز استلمها بيلينجهام وسددها أرضية بين قدمي حارس ريال بيتيس إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 66، تمكن أيتور رويبال من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض من تصويبة من خارج منطقة الجزاء، سكنت على يمين حارس الميرنجي إلى داخل الشباك.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة على محاولات للاعبي ريال مدريد لتسجيل هدف الفوز، ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.



ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق ريال مدريد إلى النقطة 39 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، كما ارتفع رصيد فريق ريال بيتيس إلى النقطة 26 في المركز السابع.