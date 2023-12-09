نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من أنشيلوتي بعد تعادل ريال مدريد أمام بيتيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على تعادل فريقه 1-1 أمام مضيفه ريال بيتيس ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"لقد كانت مباراة جيدة لكلا الجانبين. استقبلنا هدفًا رغم أننا كنّا مسيطرين، لكن بيتيس لم يكن يستحق الخسارة".

وأضاف:"لونين قدم أداءً جيدًا اليوم، وأظهر الثقة والشخصية المطلوبة".

وتابع:"نحن راضون عن المباراة، لقد كانت جيدة. كنا منضبطين، لكنهم صعّبوا الوضع علينا لأنهم لعبوا بشكل جيد للغاية في رأيي. إنه ملعب صعب، لكننا الآن علينا التفكير في المباريات المقبلة".

وزاد:"قد لا تسير الأمور دائمًا بالطريقة التي نريدها. لقد كانت مباراة كاملة، مليئة بالأخطاء والنجاحات. علينا أن نحافظ على إستقرارنا، هذا أمر جيد ونواصل الديناميكية الجيدة للفريق".

وأشار:"لقد سجل بيتيس هدفًا رائعًا، وهو ما أدى إلى تعادل، أنا راضٍ لأنه من الصعب الفوز بكل مباراة".

وأكمل:"غادرت الملعب راضيًا عن الأداء. إذا كنت تريد مني ألا أقول إنني راضٍ، فلا أستطيع أن أقول ذلك. أنا سعيد بهذه النقطة".