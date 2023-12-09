نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التاريخ يقف عاجزا.. محمد صلاح يحقق رقم قياسي لا يصدق مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، تحقيق الإنجازات الفردية له وتحطيم الأرقام القياسية مع الريدز، خلال بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن فريق ليفربول، من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ونجح النجم المصري في تسجيل هدف فريق ليفربول الأول، في شباك كريستال بالاس، عند الدقيقة 76 من عمر الشوط الثاني.

محمد صلاح يبصم على رقم قياسي جديد

ووصل النجم المصري الدولي محمد صلاح بهدفه في مباراة اليوم، إلى الهدف رقم 200 مع فريقه ليفربول في جميع البطولات التي شارك فيها مع الريدز، كما أنه يعد خامس أسرع لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف، في التاريخ.

كما تمكن محمد صلاح من تسجيل 150 هدف مع فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي، ودخل في قائمة أفضل 10 هدافين بالبطولة.

وبات الفرعون المصري، أول لاعب غير بريطاني يسجل 200 هدف مع ليفربول.

والجدير بالذكر أن فريق ليفربول، يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الأن، برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالهم في 11 لقاء، وتعادل في 4، بينما تلقى هزيمة وحيدة.