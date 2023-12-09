نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو يواصل كتابة اسمه في تاريخ الزمالك ويصبح خامس هدافي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر أحمد سيد زيزو في كتابة اسمه في تاريخ الزمالك رفقة عدد كبير من الكوادر، رغبة منه في السير على نهجهم، بعد تسجيله لهدف في شباك فريق ساجرادا الأنجولي، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



في الدقيقة "42"، أحرز أحمد سيد زيزو هدف التقدم للزمالك، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت على يمين حارس الفريق الأنجولي لتسكن الشباك



وبهذا الهدف يكون قد وصل زيزو إلى الهداف التاريخي الخامس للزمالك في ترتيب هدافي الفريق خلال المسابقات الأفريقية، بالتساوي مع جمال حمزة، وحسام حسن، وطارق يحيى.

كما أنه نجح في الوصول إلى الهدف رقم 10 مع الزمالك في مختلف البطولات القارية التي شارك بها بقميص الفارس الأبيض، 3 أهدف في الكونفدرالية، و7 في دوري أبطال إفريقيا.



قائمة ترتيب هدافي الزمالك عبر التاريخ

يتصدر عبد الحليم علي القائمة برصيد 134 هدفًا، يليه حسن شحاتة برصيد 102 هدف، ثم جمال عبد الحميد برصيد 97 هدفًا، ويحتل علي خليل المركز الرابع برصيد 94 هدفًا، يليه علاء الحامولي برصيد 91 هدفًا، وحمادة إمام برصيد 84 هدفًا، وجمال حمزة برصيد 74 هدفًا، ثم زيزو 73 هدفًا ويليه شيكابالا 72 هدفًا.