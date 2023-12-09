نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتمد جمال: قدمنا مباراة صعبة أمام ساجرادا الأنجولي.. والزمالك لم يضمن التأهل بعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مباراة الأبيض أمام ساجرادا الأنجولي التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية كانت صعبة كما توقع.

أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" حققنا هدفنا من المباراة وحصدنا الثلاث نقاط، مما ساعد في وضع الزمالك في المكان الصحيح في مجموعته".

وتابع قائلا:" الزمالك لم يضمن التأهل ولا يزال أمامنا 9 نقاط متبقية ونتطلع لحصد النقاط التي تؤهلنا وبعدها نركز على موقفنا في المجموعة، ومباراة اليوم كانت صعبة وبذل اللاعبون مجهودات كبيرة في ظل ضغط المباريات".

وأضاف المدير الفني:" حمزة المثلوثي وشيكابالا وأوباما وعمر جابر لم يكونوا جاهزين بنسبة 100% في المباراة، ومعدل الجري في المباراة كان كثيرًا جدًا، وأشكر اللاعبين على المجهود المبذول بتحقيق الفوز في الثلاث مباريات والحفاظ على نظافة الشباك".

وفيما يخص توقيع عقود تدريب الفريق قبل اللقاء قال:" الأمر طبيعي لأن العقد كان يجب توقيعه منذ أول يوم عمل في النادي، والخطوة التي حدثت كانت نوع من الاستقرار في الفريق".

وأشار معتمد جمال أن الفترة المقبلة قد تشهد تصعيد بعض عناصر فريق الشباب 2003 للتدريب مع الفريق الأول بعد متابعتهم في الفترة الماضية.

وأوضح المدير الفني أنه كان من الصعب إراحة أحمد مصطفى "زيزو" مبكرًا خاصة وأنه لاعب مهم ولديه خبرات كبيرة ويستطيع توظيف مجهوده على مدار الـ90 دقيقة وتم استبداله بعدما تعرض للإجهاد.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.