حمزة المثلوثي: استحقينا الفوز والثلاث نقاط أمام ساجرادا.. وخطوة مهمة نحو التأهل

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أحمد جودة - القاهرة - قال حمزة المثلوثي، لاعب نادي الزمالك، إن الفريق حقق فوزًا مهمًا على ساجرادا الأنغولي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشار المثلوثي إلى أهمية التركيز من بداية المباراة لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، مؤكدًا أن جمع النقاط في المجموعة كان حاسمًا لصعود الفريق مبكرًا.

وأضاف المثلوثي في تصريحات تلفزيونية: "قدمنا أداءً جيدًا خلال المباراة واستحقينا الفوز وحصد الثلاث نقاط أمام ساجرادا الأنغولي".

وأكد أن الفريق كان يملك فرصًا أخرى لتسجيل المزيد من الأهداف في مرمى ساجرادا الأنغولي.

وأشاد المثلوثي بأداء الفريق ووصف الفوز بأنه خطوة مهمة نحو التأهل في البطولة الإفريقية.

واختتم المثلوثي: "أبارك للجهاز الفني والجماهير على الفوز الذي حققناه اليوم على ساجرادا الأنغولي وحصد الثلاث نقاط".

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، وحقق الفوز على ساجرادا الأنغولي بهدف دون رد.

موعد مباراه الزمالك القادمة في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق لمواجهة ساجرادا مرة أخرى في الجولة الرابعة من المسابقة، والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء 20 ديسمبر على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الانجولية لوندا.

زيزو يواصل كتابة اسمه في تاريخ الزمالك

في الدقيقة "42"، أحرز أحمد سيد زيزو هدف التقدم للزمالك، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت على يمين حارس الفريق الأنجولي لتسكن الشباك

وبهذا الهدف يكون قد وصل زيزو إلى الهداف التاريخي الخامس للزمالك في ترتيب هدافي الفريق خلال المسابقات الأفريقية، بالتساوي مع جمال حمزة، وحسام حسن، وطارق يحيى.

كما أنه نجح في الوصول إلى الهدف رقم 10 مع الزمالك في مختلف البطولات القارية التي شارك بها بقميص الفارس الأبيض، 3 أهدف في الكونفدرالية، و7 في دوري أبطال إفريقيا.