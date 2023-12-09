بورنموث يهزم مانشستر يونايتد بثلاثية

بورنموث يهزم مانشستر يونايتد بثلاثيةتعرض فريق مانشستر يونايتد لهزيمة ثقيلة بنتيجة 3-0 على يد بورنموث، في ملعبه أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، السبت.

وافتتح دومينيك سولانكي ثلاثية بورنموث في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضع البديل فيليب بيلينج الهدف الثاني في الدقيقة 68، وبعدها بخمس دقائق سجل ماركوس سينيسي الهدف الثالث بالدقيقة 73 من زمن المباراة.

جاءت النتيجة مغايرة لمجريات اللعب، حيث استحوذ لاعبو مانشستر يونايتد على الكرة بنسبة 69%، وهاجموا بورنموث 20 مرة، من بينهم 3 تسديدات فقط على المرمى.

وقفز بورنموث إلى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، ليبتعد عن منطقة الهبوط التي حاصرته خلال الأسابيع الماضية، فيما توقف مانشستر يونايتد بالمركز السادس برصيد 27 نقطة، انتظاراً لما تسفر عنه باقي مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.