أرسنال يفرط في صدارة الدوري الإنجليزي بهزيمة قاسية أمام أستون فيلا

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أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، الهزيمة على يد نظيره فريق أستون فيلا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث المباراة

وشهدت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد أستون فيلا، بتسجيل هدف أول مبكر من جانب لاعبي أستون فيلا.

حيث تمكن اللاعب جون مكجين نجم فريق أستون فيلا من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 7 من عمر أحداث الشوط الأول.

وحاول لاعبو فريق أرسنال طوال الشوط الأول، تعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل في شباك أستون فيلا، من أجل محاولة تحقيق الفوز.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد أستون فيلا، بتقدم الأخير بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، زاد ضغط لاعبو فريق أرسنال، على أستون فيلا؛ لإدراك هدف التعادل قبل انتهاء المباراة، ولكن دفاع أستون فيلا حال دون ذلك.

ترتيب أرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

وبهذه النتيجة، توقف رصيد فريق أرسنال، عند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 36 نقطة، بينما ارتفع رصيد فريق أستون فيلا إلى المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة.