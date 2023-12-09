نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة أرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، الهزيمة على يد نظيره فريق أستون فيلا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

حيث تمكن اللاعب جون مكجين نجم فريق أستون فيلا من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 7 من عمر أحداث الشوط الأول.

ترتيب أرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

وبهذه النتيجة، توقف رصيد فريق أرسنال، عند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 36 نقطة، بينما ارتفع رصيد فريق أستون فيلا إلى المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة.