نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدافو الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار عن مواجهات اليوم السبت 9-12-2023 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت تسجيل العديد من الأهداف.



وبدأت منافسات الجولة السادسة عشر اليوم من مباريات الدوري الإنجليزي الذي يتصارع فيه كبار النجوم على تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب الهداف في الموسم الحالي.



مازال النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي يحتل صدارة جدول هدافي البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 14 هدف ويطمح في خطف لقب هداف الدوري الذي توج به في الموسم الماضي برصيد 36 هدف.



نجح المصري محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في مرمى كريستال بالاس الاحتفاظ بالمركز الثاني برصيد 11 هدف ويطمح في خطف لقب الهداف من هالاند بينما يحتل الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام المركز الثالث برصيد 9 أهداف.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن..



1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 14 هدف

2 - محمد صلاح- ليفربول - 11 هدف

3 - سون هيونج مين - توتنهام - 9 أهداف

4 -جارود بوين - ويستهام يونايتد - 9 أهداف

5 - هوانج هي تشان - وولفرهامبتون - 8 أهداف

6 - سولانكي - بورنموث - 8 أهداف

7 - أولي واتكينز - أستون فيلا - 8 أهداف

8 - ألكسندر ايزاك - نيوكاسل يونايتد - 7 أهداف

9 - براين مبيومو - برينتفورد - 7 أهداف

10 - ويلسون - نيوكاسل يونايتد - 7 أهداف