نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء مباريات اليوم.. ليفربول يتصدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباريات اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024، والتي شهد مواجهات قوية بين الفرق.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي



وتمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز على نظيره كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما حقق فريق أستون فيلا فوزًا صعبًا على نظيره أرسنال بهدف نظيف.

بينما تلقى فريق مانشستر يونايتد، هزيمة ثقيلة على يد نظيره بورنموث، بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل فريق ليفربول في الوقت الحالي، صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد فريق أرسنال في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة.

1- ليفربول: 37 نقطة

2- أرسنال: 36 نقطة

3- أستون فيلا: 35 نقطة

4- مانشستر سيتي: 30 نقطة

5- توتنهام: 27 نقطة

6- مانشستر يونايتد: 27 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد: 26 نقطة

8- برايتون: 26 نقطة

9- وست هام يونايتد: 24 نقطة

10- تشيلسي: 19 نقطة

11- برينتفورد: 19 نقطة

12- وولفرهامبتون: 19 نقطة

13- بورنموث: 19 نقطة

14- فولهام 18 نقطة

15- كريستال بالاس: 16 نقطة

16- نوتينجهام فورست: 14 نقطة

17- إيفرتون: 10 نقاط

18- لوتون تاون: 9 نقاط

19- بيرنلي: 8 نقاط

20- شيفيلد يونايتد: 8 نقاط